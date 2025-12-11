На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России разработан новый инструмент для анализа структурных изменений в финсекторе

Сбер представил новый индекс для измерения слияния TradFi и DeFi
Summit Art Creations/Shutterstock/FOTODOM

Сбер представил индекс технологии блокчейн — первую воспроизводимую и прозрачную метрику для оценки масштаба и динамики интеграции традиционных финансов (TradFi) и децентрализованных финансов (DeFi). Презентация состоялась на международной конференции «FI Day. ИИ & Блокчейн», сообщила пресс-служба банка.

Уточняется, что индекс отслеживает не отдельные рыночные события, а устойчивые тренды, отражающие глубину и темпы формирования гибридной финансовой системы. В его основе три ключевых измерения: перемещение капитала между TradFi и DeFi, использование инфраструктуры блокчейн и степень участия институциональных игроков. Они позволяют как констатировать факт проникновения новых технологий, так и оценивать, насколько полно и эффективно происходит интеграция.

В расчет индекса входят пять составляющих: токенизированные реальные активы (RWA), токенизированные активы в DeFi-протоколах, централизованные стейблкоины, регулируемые криптовалютные ETF и крупные компании, владеющие криптовалютами. Каждый элемент имеет свой вес и отражает отдельный аспект взаимодействия двух финансовых миров.

Разработка дает профессиональным игрокам рынка объективный инструмент для анализа структурных изменений в финансовом секторе.

«Мы научились измерять интеграцию двух сфер — TradFi и DeFi — и можем объективно оценивать перспективы разработки новых финтех-инструментов и продуктов. Для участников финансового рынка и финтех-компаний новый индекс становится ориентиром для стратегического планирования. Мы видим, как структурные изменения становятся измеримыми. И это меняет правила игры», — отметил глава «Центра блокчейн» Сбера Александр Нам.

В банке добавили, что индекс технологии блокчейн основан на открытых и верифицируемых данных. Расчет можно повторить, проверить и адаптировать под нужды разных участников рынка.

