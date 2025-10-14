На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бизнес заинтересовался новым деловым кварталом на Ходынке

На Ходынке создали альтернативу кварталу Москва-Сити
true
true
true
close
Пресс-служба девелоперской компании St. Michael

За два месяца офисные помещения в новом деловом квартале на Ходынке сданы практически полностью, свободны не более 3%. Интерес к площадям проявил как малый бизнес, так и крупные игроки, сообщила компания-девелопер St Michael.

В компании объяснили высокий спрос арендаторов несколькими факторами. В качестве ключевого названы локация и инфраструктура. Деловой квартал расположен недалеко от Третьего транспортного и Садового кольца, а также четырех станций метрополитена (МЦК «Зорге», «Хорошево», метро Хорошевская/Полежаевская и ЦСКА).

«Арендаторы нередко сравнивают наш квартал с Москва-Сити, а свой выбор в пользу «Зорге 9» объясняют комфортной, камерной атмосферой и развитой инфраструктурой со всем необходимым. Также нужно отметить определенный инвестиционный интерес, потому что, в сравнении с уже сложившимися территориями, у новой локации большой потенциал развития», — поделился глава девелоперской компании St Michael Денис Басс.

В компании добавили, что также сыграл роль рост спроса со стороны бизнеса на малые и средние офисы, он стабильно фиксируется с 2020 года. Особенно в таких помещениях заинтересованы небольшие команды, стартапы и онлайн-бизнес. В компании отметили, что под офисные помещения выделены отдельные этажи, позволяя создать комфортные условия для рабочих процессов.

Отмечается, что офисы на Ходынке имеют свободную планировку, что позволяет как разбить их на кабинеты, так и создать помещения для большой команды. Последнее, как рассказал девелопер, уже привлекло и более крупных участников рынка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами