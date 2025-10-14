Бизнес заинтересовался новым деловым кварталом на Ходынке

За два месяца офисные помещения в новом деловом квартале на Ходынке сданы практически полностью, свободны не более 3%. Интерес к площадям проявил как малый бизнес, так и крупные игроки, сообщила компания-девелопер St Michael.

В компании объяснили высокий спрос арендаторов несколькими факторами. В качестве ключевого названы локация и инфраструктура. Деловой квартал расположен недалеко от Третьего транспортного и Садового кольца, а также четырех станций метрополитена (МЦК «Зорге», «Хорошево», метро Хорошевская/Полежаевская и ЦСКА).

«Арендаторы нередко сравнивают наш квартал с Москва-Сити, а свой выбор в пользу «Зорге 9» объясняют комфортной, камерной атмосферой и развитой инфраструктурой со всем необходимым. Также нужно отметить определенный инвестиционный интерес, потому что, в сравнении с уже сложившимися территориями, у новой локации большой потенциал развития», — поделился глава девелоперской компании St Michael Денис Басс.

В компании добавили, что также сыграл роль рост спроса со стороны бизнеса на малые и средние офисы, он стабильно фиксируется с 2020 года. Особенно в таких помещениях заинтересованы небольшие команды, стартапы и онлайн-бизнес. В компании отметили, что под офисные помещения выделены отдельные этажи, позволяя создать комфортные условия для рабочих процессов.

Отмечается, что офисы на Ходынке имеют свободную планировку, что позволяет как разбить их на кабинеты, так и создать помещения для большой команды. Последнее, как рассказал девелопер, уже привлекло и более крупных участников рынка.