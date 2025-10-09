На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы риски беспроцентной ипотеки для рабочих

Экономист Коваленко: ипотека под 0% для рабочих приведет к росту цен на жилье в РФ
true
true
true
close
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Беспроцентная ипотека для рабочих в России может повысить спрос на жилье и привести к росту цен на квартиры, заявила «Газете.Ru» доцент кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления Москвы, заместитель руководителя Высшей школы финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко.

«Беспроцентная ипотека для рабочих повысит престиж профессии, но может повлечь резкий рост стоимости объектов недвижимости. Это, в свою очередь, приведет к росту инфляции. С точки зрения государства такой сценарий не очень благоприятен. Кроме того, компенсация процентных ставок банкам увеличит нагрузку на бюджет. Государству стоит рассмотреть более мягкий вариант — льготную ипотеку для рабочих по аналогии с семейной ипотекой, когда часть процентной ставки компенсируется государством или работодателем», — отметила Коваленко.

Экономист сказала, что аналогичные меры могут быть справедливы и для других социально значимых профессий — врачей, учителей и военнослужащих, без которых невозможно устойчивое развитие страны.

В Госдуме 30 сентября предложили беспроцентную ипотеку для рабочих. Таким образом власти надеются стимулировать интерес к рабочим профессиям и восполнить дефицит кадров, вдохновляясь опытом СССР, где жилье предоставлялось за длительный стаж.

Ранее в Госдуме предложили альтернативу ипотеке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами