Названы риски беспроцентной ипотеки для рабочих

Экономист Коваленко: ипотека под 0% для рабочих приведет к росту цен на жилье в РФ

Беспроцентная ипотека для рабочих в России может повысить спрос на жилье и привести к росту цен на квартиры, заявила «Газете.Ru» доцент кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления Москвы, заместитель руководителя Высшей школы финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко.

«Беспроцентная ипотека для рабочих повысит престиж профессии, но может повлечь резкий рост стоимости объектов недвижимости. Это, в свою очередь, приведет к росту инфляции. С точки зрения государства такой сценарий не очень благоприятен. Кроме того, компенсация процентных ставок банкам увеличит нагрузку на бюджет. Государству стоит рассмотреть более мягкий вариант — льготную ипотеку для рабочих по аналогии с семейной ипотекой, когда часть процентной ставки компенсируется государством или работодателем», — отметила Коваленко.

Экономист сказала, что аналогичные меры могут быть справедливы и для других социально значимых профессий — врачей, учителей и военнослужащих, без которых невозможно устойчивое развитие страны.

В Госдуме 30 сентября предложили беспроцентную ипотеку для рабочих. Таким образом власти надеются стимулировать интерес к рабочим профессиям и восполнить дефицит кадров, вдохновляясь опытом СССР, где жилье предоставлялось за длительный стаж.

