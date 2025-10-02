Российские предприниматели смогут взять кредит в Яндекс Пэй

Яндекс Пэй для бизнеса с 7 октября запустит кредиты для бизнес-партнеров из сферы малого и среднего бизнеса на разные цели, сообщает пресс-служба сервиса.

Получить кредит смогут не только большие компании, но и молодые предприниматели. При этом кредит можно будет направить на разные цели по развитию бизнеса.

Для открытия кредита необходимо зарегистрироваться в личном кабинете Яндекс Пэй и подать заявку. От суммы кредита будет меняться объем необходимых документов и срок рассмотрения заявки.

Также представители бизнеса смогут запросить индивидуальные условия по кредиту и увеличить одобренный лимит. Компании, которые уже пользуются сервисами Яндекса для работы, смогут пройти упрощенный процесс рассмотрения заявки.

Ранее кредиты от Яндекс Пэй были доступны только для продавцов на Яндекс Маркете и ограниченного числа дистрибьюторов на Авто.ру.