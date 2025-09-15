«Аэрофлот» перевез более 850 тыс. детей за лето

В 2025 году «Аэрофлот» перевез со скидкой 50% более 1,4 млн детей

«Аэрофлот» подвела итоги перевозок детей во время летних каникул и за восемь месяцев текущего года, сообщается на сайте авиакомпании.

По данным авиаперевозчика, с июня по август на внутренних рейсах с фиксированной скидкой в 50% «Аэрофлотом» было перевезено более 525 тыс. юных пассажиров.

Самыми популярными направлениями стали маршруты Москва — Сочи — Москва, Москва — Калининград — Москва и Москва — Санкт-Петербург — Москва, Москва — Владивосток — Москва и Москва — Хабаровск — Москва.

В компании уточнили, что в общей сложности с начала года внутренними рейсами «Аэрофлота» и авиакомпании «Россия» с 50% скидкой путешествовало более 821 тыс. детей.

Для пассажиров от 5 до 16 лет, летящих без сопровождения взрослых, авиакомпания предоставляет услугу перевозки под наблюдением. За летний период «Аэрофлот» и «Россия» перевезли более 11 тыс. таких детей. Наиболее востребованными направлениями для этой услуги стали перелеты Москва — Владивосток — Москва, Москва — Хабаровск — Москва, Москва — Сочи — Москва, Москва — Новосибирск — Москва и Москва — Калининград — Москва.

Общее количество детей от 0 до 12 лет, совершивших перелеты на внутренних рейсах обеих авиакомпаний, составило более 850 тыс. за три летних месяца 2025 года. Это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За восемь месяцев текущего года этот показатель достиг почти 1,4 млн человек, что также превысило результаты прошлого года на 7%.