Юбилейный ВЭФ посетили более 8 400 человек

Антон Кобяков: на ВЭФ подписано соглашений на 6 трлн 51 млрд рублей
Александр Кряжев/РИА Новости

В Восточном экономическом форуме в этом году приняли участие более 8 400 человек, сообщил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков на итоговом пресс-брифинге.

«В форуме приняли участие более 8400 участников и представителей СМИ из 75 стран и территорий. Самые многочисленные делегации были из Китая, Монголии, Индии, Японии и Лаоса. Подписано 353 соглашения на общую сумму 6 триллионов 51 миллиардов рублей без учета соглашений, которые составляют коммерческую тайну», — поделился данными Антон Кобяков.

Он также рассказал о спортивных соревнованиях, которые прошли на площадке форума и пригласил посетить аналогичные мероприятия в ноябре в Самаре:

«Мы провели спортивные игры, в соревнованиях приняли участие спортсмены из 26 стран. Такая мини-олимпиада. Это у нас уже традиция. Мы проводим вместе с Минспортом такие соревнования и на Петербургском экономическом форуме. Также приглашаем вас на форум «Россия – спортивная держава» в Самару, который состоится в ноябре», — добавил Кобяков.

