В Китае присвоили «Газпрому» наивысший кредитный рейтинг

Российская компания «Газпром» получила высокую оценку кредитного профиля у китайского рейтингового агентства CSCI Pengyuan. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба компании.

«По международной шкале компании присвоен рейтинг А-i, по национальной шкале Китая — ААА (наивысший); прогноз — стабильный», — говорится в сообщении.

По мнению агентства, надежность профиля «Газпрома» обусловлена низкой долговой нагрузкой и устойчивым денежным потоком. По словам зампредседателя правления ПАО «Газпром» Фамила Садыгова, высокая оценка говорит о сильной кредитоспособности компании и подтверждает ее финансовую устойчивость.

До этого сообщалось, что китайское рейтинговое агентство China Lianhe Credit Rating Co., Ltd присвоило Альфа-Банку наивысший кредитный рейтинг на уровне ААА по национальной шкале. Аналитики агентства отметили системную значимость банка для экономики, качество активов и прозрачную систему корпоративного управления.

Ранее агентство Fitch подтвердило рейтинг США на уровне АА+ со стабильным прогнозом.