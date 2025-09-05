На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Китае присвоили «Газпрому» наивысший кредитный рейтинг

Агентство CSCI Pengyuan присвоило «Газпрому» рейтинг AAA по национальной шкале
true
true
true
close
Виталий Тимкив/РИА Новости

Российская компания «Газпром» получила высокую оценку кредитного профиля у китайского рейтингового агентства CSCI Pengyuan. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба компании.

«По международной шкале компании присвоен рейтинг А-i, по национальной шкале Китая — ААА (наивысший); прогноз — стабильный», — говорится в сообщении.

По мнению агентства, надежность профиля «Газпрома» обусловлена низкой долговой нагрузкой и устойчивым денежным потоком. По словам зампредседателя правления ПАО «Газпром» Фамила Садыгова, высокая оценка говорит о сильной кредитоспособности компании и подтверждает ее финансовую устойчивость.

До этого сообщалось, что китайское рейтинговое агентство China Lianhe Credit Rating Co., Ltd присвоило Альфа-Банку наивысший кредитный рейтинг на уровне ААА по национальной шкале. Аналитики агентства отметили системную значимость банка для экономики, качество активов и прозрачную систему корпоративного управления.

Ранее агентство Fitch подтвердило рейтинг США на уровне АА+ со стабильным прогнозом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами