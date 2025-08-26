На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Германии допустили волну банкротств среди пивоварен

Глава Oettinger Блашак: мир пивоварения в Германии рушится
true
true
true
close
Depositphotos

В ближайшие годы пивоваренную отрасль Германии ожидает волна банкротств. Об этом в интервью Augsburger Allgemeine рассказал руководитель одного из старейших пивоваренных предприятий Баварии Oettinger Штефан Блашак.

По его словам, продажи пива в Германии сократились на 2-3% ежегодно, в 2025 году вовсе случился «обвал». Лишь за первое полугодие текущего года объем производства этого напитка в стране уменьшилось на 2,6 млн гектолитров, что равно примерно 3 млн банок в день.

Блашак заявил, что пивоваренные предприятия превращаются в производителей разных видов напитков, не только пива. В этом он видит спасения для отрасли.

В настоящее время объем производства пива в ФРГ составляет 80 млн гектолитров. Некоторые участники рынка утверждают, что через пять лет он снизится до 65 млн гектолитров, поделился руководитель Oettinger.

В августе Федеральное статистическое ведомство Германии информировало, что продажи пива в стране уменьшились до минимальных показателей с 1993 года. В период с января по июнь 2025 года немцы выпили всего 3,9 млрд л пива, что на 6,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

По данным Германского союза пивоваров (DBB), в 2019 году в стране было 1552 пивоварни. К марту 2025 года перестали работать 93 из них.

Ранее Россия обогнала Германию по производству пива.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами