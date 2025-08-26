В Германии допустили волну банкротств среди пивоварен

В ближайшие годы пивоваренную отрасль Германии ожидает волна банкротств. Об этом в интервью Augsburger Allgemeine рассказал руководитель одного из старейших пивоваренных предприятий Баварии Oettinger Штефан Блашак.

По его словам, продажи пива в Германии сократились на 2-3% ежегодно, в 2025 году вовсе случился «обвал». Лишь за первое полугодие текущего года объем производства этого напитка в стране уменьшилось на 2,6 млн гектолитров, что равно примерно 3 млн банок в день.

Блашак заявил, что пивоваренные предприятия превращаются в производителей разных видов напитков, не только пива. В этом он видит спасения для отрасли.

В настоящее время объем производства пива в ФРГ составляет 80 млн гектолитров. Некоторые участники рынка утверждают, что через пять лет он снизится до 65 млн гектолитров, поделился руководитель Oettinger.

В августе Федеральное статистическое ведомство Германии информировало, что продажи пива в стране уменьшились до минимальных показателей с 1993 года. В период с января по июнь 2025 года немцы выпили всего 3,9 млрд л пива, что на 6,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

По данным Германского союза пивоваров (DBB), в 2019 году в стране было 1552 пивоварни. К марту 2025 года перестали работать 93 из них.

Ранее Россия обогнала Германию по производству пива.