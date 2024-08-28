В Китае призвали США прекратить давление на экономику страны

Вашингтону пора прекратить оказывать давление на китайскую экономику, заявил глава Министерства иностранных дел КНР Ван И. Его слова приводит Центральное телевидение Китая.

»США следует прекратить подавлять Китай в области экономики, торговли, науки и технологий, а также прекратить наносить ущерб законным интересам Китая», — заявил министр.

На днях в Пекине назвали незаконными и односторонними очередные американские санкции против китайских компаний за якобы сотрудничество с Россией. По мнению спецпредставителя Ли Хуэй, эти меры не основаны на фактах и отражают эгоистичные интересы Вашингтона.

До этого Соединенные Штаты включили в список экспортного контроля еще 42 организации из КНР. В SDN-лист также попали свыше 60 российских компаний и 11 юридических лиц из Ирана.

Ранее сообщалось, что Запад уже ощутил санкции Китая по редкоземельным металлам.