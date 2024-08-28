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В Китае призвали США прекратить давление на экономику страны

МИД КНР: США следует прекратить наносить ущерб законным интересам Китая

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Kurt Amthor/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press

Вашингтону пора прекратить оказывать давление на китайскую экономику, заявил глава Министерства иностранных дел КНР Ван И. Его слова приводит Центральное телевидение Китая.

»США следует прекратить подавлять Китай в области экономики, торговли, науки и технологий, а также прекратить наносить ущерб законным интересам Китая», — заявил министр.

На днях в Пекине назвали незаконными и односторонними очередные американские санкции против китайских компаний за якобы сотрудничество с Россией. По мнению спецпредставителя Ли Хуэй, эти меры не основаны на фактах и отражают эгоистичные интересы Вашингтона.

До этого Соединенные Штаты включили в список экспортного контроля еще 42 организации из КНР. В SDN-лист также попали свыше 60 российских компаний и 11 юридических лиц из Ирана.

Ранее сообщалось, что Запад уже ощутил санкции Китая по редкоземельным металлам.

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