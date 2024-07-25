В G7 пока не приняли решение об использовании замороженных активов РФ

Государства «Большой семерки» (G7) пока не пришли к единому мнению в вопросе использования для поддержки Украины замороженных российских активов. Об этом, ссылаясь на министра финансов Японии Сюнъити Судзуки, сообщает агентство «Киодо Цусин».

Судзуки, участвовавший в прошедших в Рио-де-Жанейро переговорах министров финансов глав и Центробанков G7, отметил, что в этот раз решение по российским активам принято не было. Он подчеркнул, что страны «Большой семерки» продолжат обсуждение.

До этого сообщалось, что Еврокомиссия разрабатывает кредитное предложение для Киева — Украине хотят предоставить $50 млрд с погашением за счет замороженных активов РФ, при этом предложенный механизм будет базироваться на гарантиях резерва бюджета Европейского союза.

В министерстве иностранных дел Нидерландов заявили, что Амстердам создаст механизм, призванный обязать Российскую Федерацию к компенсациям Украине.

Ранее в Кремле предупредили Запад о последствиях в случае изъятия активов России.