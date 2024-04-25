Налоговая реформа в России может увеличить доходы в бюджет

Налоговая реформа может принести в российский бюджет значительные дополнительные доходы. Об этом со ссылкой на Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) сообщает РИА Новости.

В исследовании, проведенном АКРА, утверждается, что разумные сценарии преобразований в налоговой сфере, которые предусматривают рост ставки налога на прибыль и изменение шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) могут принести дополнительные доходы в консолидированный бюджет Российской Федерации в размере до 1,6% валового внутреннего продукта (ВВП).

Кроме того, считает АКРА, если налоговая реформа затронет другие налоги и обязательные платежи, к примеру, социальные взносы, или кардинально изменит параметры налога на прибыль и НДФЛ, то ее суммарный эффект может оказаться более существенным и достичь 2-2,5% ВВП. Однако подобный сценарий кажется экспертам Агентства маловероятным.

До этого сообщалось, что шкала НДФЛ в России может стать многоступенчатой.

Ранее Центробанк поддержал идею освободить «длинные» вклады от налога на доход.