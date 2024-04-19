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ВТБ и JP Morgan подали друг на друга в суд

JP Morgan подал иск к ВТБ из-за попытки разморозить активы

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Depositphotos

Американский банк JP Morgan подал иск к российскому банку ВТБ из-за попытки разморозить активы, которые российская финансовая структура имела в США. Об этом сообщает «Интерфакс».

Судебный иск был направлен в суд Нью-Йорка после того, как ВТБ в среду, 18 апреля, подал иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградский области к девяти структурам JP Morgan Chase, включая российскую «дочку». Суть иска, поданного российским банком, не раскрывается — кроме того, ВТБ отказывает от комментариев на этот счет.

Однако на следующий день, 19 апреля, JP Morgan подал «ответный» иск в федеральный суд Нью-Йорка, требуя запретить российскому банку произвести взыскание $439,5 млн, которые были заблокированы на счетах американского банка после начала СВО на Украине. В JP Morgan опасаются, что из-за невозможности выплатить эту сумму, согласно американскому законодательству, ВТБ может наложить арест на активы американского банка за рубежом.

До этого сенатор Андрей Климов назвал абсурдными условия G7 по разморозке российских активов.

Ранее в МИД России предупредили ЕС о последствиях в случае конфискации замороженных активов РФ.

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