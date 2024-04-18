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Страховщики «Северного потока» отказались возмещать ущерб

«Коммерсант»: страховщики «СП» отказываются платить из-за конфликта на Украине

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РИА Новости

Страховые компании Lloyd's of London и Arch Insurance отказали в выплате компенсаций за взрыв газопроводов «Северный поток». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ, адресованный Высокому суду Лондона.

Компании Lloyd's of London и Arch Insurance ссылаются на то, что полисы не предусматривают страхование от разрушений в ходе военных действий или взрывов. В документе прописано, что под страховое покрытие не попадают повреждения, «произошедшие в результате или вследствие» войны. Ответчик связал ущерб от взрыва с конфликтом России и Украины.

10 апреля экс-сотрудник американской разведки Джон Кириаку заявил, что сотрудники Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) участвовали в подрыве «Северных потоков», при этом они «никогда» в этом не намерены признаваться.

Накануне США подтвердили намерение уничтожить «Арктик СПГ-2».

Ранее в ФРГ предложили награждать за информацию о подрыве «Северных потоков»

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