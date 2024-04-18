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Экономист рассказал о революции зарплат в России

Экономист Белоусов: в России, возможно, началась «революция зарплат»

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Проведение спецоперации могло приблизить начало «революции зарплат» в России. Об этом заявил руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов в аналитической записке «Как развивалась экономика в 2023 и начале 2024 года», с которой ознакомился РБК.

Он считает, что военные, получающие сейчас высокие зарплаты, не вернутся на старые рабочие места с кратно меньшей компенсацией. По мнению экономиста, в результате российская экономика столкнется с новым трендом — исчерпанием готовности населения к дешевому труду. Белоусов подчеркнул, что «революция зарплат», которую много лет ожидали эксперты, «начинается прямо на глазах».

«Высокие выплаты военным сегодня автоматически задают ориентир для рынка труда — хотя бы из соображений удержания занятых», — говорится в докладе.

Белоусов отмечает, что по итогам прошлого года реальные зарплаты выросли на 7,8%, опередив общую экономическую динамику. Реальные доходы населения, по его словам, увеличились на 5,4%.

До этого «Газета.Ru» сообщала, что почти 60% опрошенных россиян верят в то, что в 2024 году их финансовое положение улучшится.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что делать в случае потери работы.

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