Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне полюбили растворимый кофе в пакетиках

«Ъ»: спрос на растворимый кофе в пакетиках среди россиян за год вырос на 10,5%

close
100%
Freepik.com

Россияне стали чаще покупать растворимый кофе в пакетиках. По итогам февраля спрос на этот продукт вырос на 10,5% год к году. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитической компании NielsenIQ.

По мнению экспертов, кофе в пакетиках полюбился жителям РФ за свою дешевизну. На фоне быстрорастущих цен на продукты среди населения все ярче прослеживается тренд на экономию.

В целом в категории горячих напитков рост за последний год демонстрирует только растворимый кофе, отмечается в исследовании. В денежном выражении его потребление за период увеличилось на 1,6%.

Между тем потребление нерастворимого кофе в России за 12 месяцев сократилось на 0,5% в денежном выражении и на 0,2% в натуральном, на чай — на 1,5% и 6,2% соответственно, на какао — на 1,8% и 5,6%. В натуральном виде снижение больше из-за подорожания продуктов.

В начале апреля биржевые цены на кофе робуста (используется в эспрессо и растворимых напитках) превысили отметку в $3,8 тыс. за тонну, достигнув максимальных уровней за последние 16 лет.

Ранее стало известно, насколько в России за год подорожал кофе навынос.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами