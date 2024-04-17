Россияне полюбили растворимый кофе в пакетиках

Россияне стали чаще покупать растворимый кофе в пакетиках. По итогам февраля спрос на этот продукт вырос на 10,5% год к году. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитической компании NielsenIQ.

По мнению экспертов, кофе в пакетиках полюбился жителям РФ за свою дешевизну. На фоне быстрорастущих цен на продукты среди населения все ярче прослеживается тренд на экономию.

В целом в категории горячих напитков рост за последний год демонстрирует только растворимый кофе, отмечается в исследовании. В денежном выражении его потребление за период увеличилось на 1,6%.

Между тем потребление нерастворимого кофе в России за 12 месяцев сократилось на 0,5% в денежном выражении и на 0,2% в натуральном, на чай — на 1,5% и 6,2% соответственно, на какао — на 1,8% и 5,6%. В натуральном виде снижение больше из-за подорожания продуктов.

В начале апреля биржевые цены на кофе робуста (используется в эспрессо и растворимых напитках) превысили отметку в $3,8 тыс. за тонну, достигнув максимальных уровней за последние 16 лет.

Ранее стало известно, насколько в России за год подорожал кофе навынос.