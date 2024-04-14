Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сербия отказалась покупать истребители у РФ

FT: Сербия отказалась покупать российские истребители из-за санкций

close
100%
PJSC UAC/Global Look Press

Сербия отказалась покупать российские истребители из-за санкций. Об этом пишет The Financial Times.

Вместо этого страна приобретет французские самолеты за €3 млрд. Эти закупки названы символом приверженности страны Западу. Также Сербия планирует закупки французских радарных и ракетных систем и транспортных самолетов Airbus.

При этом срок службы уже приобретенных Сербией у России истребителей МИГ истечет в 2030-х годах.

«Из-за геополитических обстоятельств сейчас даже при всем желании невозможно что-либо покупать у России», — заявил сербский чиновник.

До этого президент Сербии Александар Вучич заявил, что Запад не дает Сербии приобретать оружие и амуницию на Востоке. По мнению сербского президента, для западных стран не является проблемой то, что все остальные вооружаются, при этом по отношению к Сербии их мнение совершенно другое.

Ранее Вучич рассказал о закупках сербской армии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами