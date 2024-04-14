Сербия отказалась покупать истребители у РФ

Сербия отказалась покупать российские истребители из-за санкций. Об этом пишет The Financial Times.

Вместо этого страна приобретет французские самолеты за €3 млрд. Эти закупки названы символом приверженности страны Западу. Также Сербия планирует закупки французских радарных и ракетных систем и транспортных самолетов Airbus.

При этом срок службы уже приобретенных Сербией у России истребителей МИГ истечет в 2030-х годах.

«Из-за геополитических обстоятельств сейчас даже при всем желании невозможно что-либо покупать у России», — заявил сербский чиновник.

До этого президент Сербии Александар Вучич заявил, что Запад не дает Сербии приобретать оружие и амуницию на Востоке. По мнению сербского президента, для западных стран не является проблемой то, что все остальные вооружаются, при этом по отношению к Сербии их мнение совершенно другое.

Ранее Вучич рассказал о закупках сербской армии.