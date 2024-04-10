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Назван топ-5 стран по поставкам обуви в Россию

РИА: Китай, Италия и Турция стали лидерами по поставкам обуви в Россию

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Shutterstock/Mariia Korneeva

Китай по итогам 2023 года стал лидером по поставкам обуви в Россию. Объем экспорта составил $3,4 млн. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade и открытой статистики.

Вторую строчку заняла Италия. В прошлом году эта европейская страна поставила на российский рынок обуви почти на $306 млн. Тройку замыкает Турция с объемом экспорта в $154 млн. В топ-5 также вошли Польша ($151 млн) и Латвия ($67 млн).

Больше всего поставки обуви в РФ за период с досанкционного 2021-го по 2023-й нарастили: Армения — в 11 раз, Киргизия — в 6,53 раза, Казахстан — в 6,49 раза. Кроме того, значительно выросли поставки из Сербии и США — в 3,9 и 3,6 раза соответственно.

Сильнее всего сократила экспорт Бельгия. Поставки обуви в Россию из этой страны за три года рухнули в 771 раз, с $10 млн до $12 тыс.

До этого был назван топ-10 стран по поставкам одежды в РФ. В лидерах оказались Италия и Германия.

Ранее сообщалось, что россияне стали реже выбрасывать ненужные вещи.

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