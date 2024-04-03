Вице-премьер РФ рассказала о прогнозах по урожаю на год

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что прогнозы по урожаю зерна в 2024 году хорошие, но на итог может повлиять жаркая погода. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Абрамченко, российские аграрии полностью готовы к посевной кампании.

«Устойчивый рост, идет производство зерновых. Немножко изменилась динамика посевных площадей, чуть меньше под пшеницей, под другими культурами больше. Но тренд хороший <...> может оказать влияние климатический фактор. Прогноз Росгидромета на этот год — у нас будет очень жаркое лето. И к этому нужно быть готовыми», — отметила Абрамченко.

До этого руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт говорил, что планы Евросоюза ввести пошлины на импорт зерна из России и Белоруссии в случае реализации никак не повредят Москве, а ударят по самим европейским поставщикам.

По его словам, подобные действия в первую очередь ударят по европейскому рынку.

Ранее эксперт рассказал, что может быть вместо прежней зерновой сделки.