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Стало известно, что чаще всего перевозили по Севморпути в 2023 году

Новак: нефть стала основным транзитным грузом через Севморпуть в 2023 году

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Михаил Фомичев/РИА Новости

Нефть стала основным грузом, который перевозили по Северному морскому пути в 2023 году, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Его слова приводит ТАСС.

«Такого результата удалось добиться за счет перенаправления грузов из портов Балтики, с традиционного маршрута через Суэцкий канал на Северный морской путь», — пояснил спикер.

Всего за 12 месяцев по маршруту было перевезено 2,1 млн тонн грузов. Значение является рекордным за всю историю СМП.

Новак также отметил, что первая очередь «Арктик СПГ — 2» уже запущена. Проект создает базу для роста грузопотока по Севморпути.

На днях сообщалось, что страны G7 обсуждают возможность дальнейшего снижения потолка цен на российскую нефть. Экономист Игорь Юшков уверен, что стоимость российского топлива от понижения планки не изменится.

Ранее стало известно, какие преимущества получит Казахстан от транзита российской нефти в Китай.

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