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Названо условие снижения цен на «первичку» в России

Аналитик Щукина: рост числа непроданных новых квартир заставит снизить цены

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Михаил Куравлев/РИА «Новости»

Недвижимость в новостройках может упасть в цене при условии затоваривания рынка, заявила аналитик ФГ «Финам» Полина Щукина. Ее слова приводит газета «Известия».

Риск затоваривая возникает, когда предложение существенно превышает спрос. Девелоперы, столкнувшись с низкими продажами, будут вынуждены снижать стоимость лотов, отметила эксперт. Иначе у застройщиков просто не будет средств на покрытие расходов на строительство и обслуживание кредитов.

Между тем эксперт рынка недвижимости Алексей Кричевский уверен, что затоваривания на рынке недвижимости не произойдет благодаря льготной ипотеке и альтернативным сделкам на вторичном рынке жилья.

«Затоваривания на рынке не будет, проблем у банков и застройщиков тоже, а вот снижения цен определенно стоит ждать. Собственно, тренд уже начал разворачиваться в сторону коррекции», — резюмировал аналитик.

До этого эксперты предупредили об опасности занижения цены при продаже квартиры.

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