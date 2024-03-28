Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Альфа-Банк победил в нескольких номинациях рейтинга «Сравни»

Альфа-Банк стал лидером рейтинга на портале «Сравни»

close
100%
Пресс-служба Альфа-Банка

Альфа-Банк занял первое место в опубликованном рейтинге банков на финансовом портале «Сравни», сообщает пресс-служба банка.

В номинации «Это по любви» Альфа-Банк получил высокую оценку за обслуживание и работу сервисов. Также Альфа-Банк победил в номинации «Прорыв года» за активную работу с отзывами на площадке.

При составлении рейтинга портала «Сравни» учитываются количество и качество отзывов, а также активность представителей банков при работе с отзывами.

Ранее Альфа-Банк занял первое место в категории «Банк года» по версии премии Банки.ру.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами