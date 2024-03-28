Альфа-Банк победил в нескольких номинациях рейтинга «Сравни»

Альфа-Банк занял первое место в опубликованном рейтинге банков на финансовом портале «Сравни», сообщает пресс-служба банка.

В номинации «Это по любви» Альфа-Банк получил высокую оценку за обслуживание и работу сервисов. Также Альфа-Банк победил в номинации «Прорыв года» за активную работу с отзывами на площадке.

При составлении рейтинга портала «Сравни» учитываются количество и качество отзывов, а также активность представителей банков при работе с отзывами.

Ранее Альфа-Банк занял первое место в категории «Банк года» по версии премии Банки.ру.