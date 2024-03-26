Выручка российских IT-компаний за 2023 год составила 5,5 млрд рублей

Совокупная выручка российских компаний из сферы IT в 2023 году составила 5,5 трлн рублей. Об этом сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев, пишет ТАСС.

«Выручка компаний IT-отрасли за прошлый год выросла более чем на 40%», — сказал он.

Из отчета министра следует, что рост доходов по сравнению с 2022 годом составил 43,2%, с 2019 годом — в 2,6 раза.

До этого сообщалось о планах улучшения условий для работы IT-специалистов в России. В Минцифры РФ сообщали, что лимит по программе IT-ипотеки будет увеличен до 700 млрд рублей.

В ведомстве отметили, что сейчас лимит позволяет получить поддержку 50 тыс. IТ-специалистов. По предварительным подсчетам, благодаря увеличению общего лимита можно будет дополнительно поддержать не менее 15 тыс. специалистов в этой сфере.

До этого сообщалось, что в 2023 году спрос на IT-специалистов в России вырос почти в два раза.

Ранее в Госдуме назвали причину массового возвращения IT-специалистов в Россию.