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В РФ назвали способы борьбы с дефицитом топлива

«Ъ»: правительство предложило закрепить приоритет топлива на железной дороге

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Правительство РФ предложило закрепить приоритет нефтепродуктов в перевозках по железной дороге. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что подобная мера может помочь разрешить проблемы, возникшие в последнее время с обеспечением топливом на фоне аварий на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) и замедления движения на сети ОАО РЖД.

«Дискуссия о повышении приоритетности перевозок нефтепродуктов была инициирована нефтекомпаниями, которые были недовольны систематическими отказами ОАО РЖД в перевозке топлива, в первую очередь, в восточном направлении», — говорится в публикации.

В Минэнерго РФ рассказали, что в настоящее время разрабатываются ежемесячные графики транспортировки нефтепродуктов. Приоритет перевозки нефтепродуктов позволит увеличить производство бензина, а также насытить топливом нефтебазы перед началом сезонного роста спроса в связи с посевной кампанией.

До этого замглавы экономического департамента Института энергетики и финансов (ИЭФ) Сергей Кондратьев рассказывал, что российская нефтеперерабатывающая отрасль столкнулась с серьезными вызовами, которые к лету могут привести к дефициту бензина в стране.

Ранее сообщалось, что доходы бюджета РФ от нефти и газа упали на четверть из-за санкций.

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