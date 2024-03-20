ФРС сохранила ставку на прежнем уровне

Федеральная резервная система (ФРС) Соединенных Штатов, выполняющая также роль центрального банка страны, приняла решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5%. Об этом сообщается на сайте организации.

«Комитет (по операциям на открытом рынке, FOMC. — «Газета.Ru») принял решение сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 5,25-5,5%», — заявили в ФРС.

Уточняется, что FOMC будет тщательно оценивать поступающие данные и баланс рисков в процессе рассмотрения любых корректировок целевого диапазона ставки по федеральным фондам. При этом отмечается, что на этот раз решение о сохранении базовой ставки было принято функционерами ФРС единогласно.

До этого Банк Японии повысил учетную ставку до 0–0,1% с -0,1% впервые за последние 17 лет.

Кроме того, регулятор принял решение отказаться от контроля кривой доходности.

Ранее финансист объяснил укрепление курса рубля.