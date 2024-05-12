В Белгороде увеличилось число пострадавших при обрушении дома

Девять человек получили ранения в результате обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«По последним данным, пострадали девять человек», — отметил источник агентства.

Он добавил, что среди раненых есть двое несовершеннолетних.

12 мая в административном центре Белгородской области произошло частичное обрушение многоэтажного жилого дома. Здание расположено на улице Щорса.

В строение попал украинский снаряд, после чего один из подъездов дома полностью обвалился. Позже в сети появилось видео, на котором запечатлен момент прилета. В настоящее время сохраняется опасность обрушения оставшейся части здания.

Изначально сообщалось о пяти пострадавших, однако их количество продолжает расти. При этом Telegram-канал Shot первым сообщил о наличии детей среди раненых жителей города. В материале подчеркивалось, что один из них — младенец.

На место происшествия уже выехал губернатор региона Вячеслав Гладков. Комментируя ситуацию, глава субъекта заявил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее пять населенных пунктов Белгородской области остались без света из-за атаки украинского дрона.