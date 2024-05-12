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Число пострадавших в результате обрушения дома в Белгороде увеличилось

Число пострадавших при обрушении дома в Белгороде выросло до 13 человек

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Число пострадавших при обрушении подъезда многоквартирного жилого дома в Белгороде увеличилось до 13. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Число пострадавших увеличилось до 13 человек, включая 2 детей», — поделился собеседник агентства.

12 мая в Белгороде в результате попадания снаряда обрушился подъезд многоквартирного жилого дома по улице Щорса. Позже при разборе завалов жилого дома на спасателей рухнула крыша.

Под завалами многоэтажки могут оставаться люди. Уже известно о нескольких пострадавших, включая детей, некоторые раненые в крайне тяжелом состоянии. Известно, что два ребенка получили ранения, один из них — младенец.

Сразу после происшествия на место выехал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Ранее в Белгороде при попадании снаряда в жилой дом пострадали дети.

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Обрушение дома в Белгороде
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