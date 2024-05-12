«Конкурс стал полем боя»: критик о минусах «Евровидения»

Музыкальный критик Евгений Бабичев в беседе с NEWS.ru заявил, что политика крайне негативно сказалась на конкурсе «Евровидение».

«Одна из главных проблем Евровидения— политика. Конкурс практически стал полем боя. Один допуск Израиля создал настолько напряженную ситуацию, что организаторы пошли на беспрецедентные меры безопасности. Думаю, создатели Евровидения основывали проект с совершенно другим посылом и не думали, что их идею могут извратить», — отметил Бабичев.

Критик также осудил нововведение, благодаря которому участникам разрешили использовать заранее записанную запись с бэк-вокалом. Бабичев считает, что на музыкальном конкурсе такого уровня и масштаба зрители хотят услышать лучшие голоса от каждой страны.

В контексте своей критики Бабичев напомнил, что участник из Великобритании Олли Александер мог не петь по полминуты. Критик убежден, что ценители музыки по всему миру любят «Евровидение» за шоу, талантливых артистов и их «фишки», которые те не стесняются показывать на сцене.

Ранее продюсер Яна Рудковская впервые за 20 лет не угадала победителя «Евровидения».