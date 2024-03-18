Какао-бобы установили новый ценовой рекорд

Мировые цены на какао-бобы впервые за всю историю превысили отметку $8300 за тонну. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

В ходе сегодняшних торгов на максимуме стоимость этого сырья достигла $8448 за тонну, что вдвое выше, чем в конце 2022 года. К 16:15 стоимость фьючерсов скорректировалась до $7934 за тонну.

Рекордный рост котировок какао-бобов начался в феврале, когда их цена впервые с 1977 года перевалила за $5 тыс./тонну. Затем стоимость продолжила расти и на прошлой неделе побила максимум 47-летней давности, достигнув $5,5 тыс./тонну.

Участники рынка предупреждали, что подорожание ключевого ингредиента для производства шоколада на фоне ослабления рубля, роста затрат на логистику и упаковку неизбежно приведет к удорожанию шоколадных изделий в России. Экономист Вячеслав Чеглов прогнозирует повышение цен на 15%.

До этого стало известно, что на фоне роста цен на какао стоимость шоколадных конфет в России за год выросла на 3%, достигнув 866,8 рублей за кг в январе 2024 года.

Ранее россиян предупредили о подорожании шоколада на 15%.