Аналитик оценил, какую сумму нужно хранить дома в виде наличных

Дома в виде наличных рекомендуется хранить до половины ежемесячного дохода, эти средства можно будет использовать в экстраординарных ситуациях. Об этом «Москве 24» рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

«Бумажные деньги должны обязательно быть под рукой. Лучше оставлять в виде наличных до половины ежемесячного дохода. Причем необязательно носить их ежедневно с собой в кошельке. Эти деньги могут просто лежать дома», — сказал эксперт.

При этом наличные деньги не стоит тратить на импульсивные покупки, а также на удовлетворение мимолетных желаний. Лучше всего использовать их в качестве резерва, заключил Беляев.

10 марта статистика Банка России по операциям с картами показала, что в 2023 году россияне сняли рекордный объем наличных денег с банковских карт — 33,3 трлн рублей, что на 13% больше показателя 2022 года. По данным регулятора, столь высоких темпов роста объемов снятия наличных с карт не наблюдалось как минимум в течение последних 10 лет. При этом рост денежных переводов по картам в 2023 году замедлился до минимума за десятилетие — всего 8% в годовом выражении, до 79,3 трлн рублей.

Ранее сообщалось, что в России введут ограничения на переводы наличными.