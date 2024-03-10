В РФ зафиксировали ажиотажный спрос на загородные дома и участки

В России спрос на загородную недвижимость по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 68%. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные федеральной компании «Этажи».

«Тренд на смещение спроса в сегмент загородной недвижимости только набирает обороты, и высокий сезон еще впереди. В этом году спрос на участки, дачи и дома может превысить спрос на квартиры в городе», — заявил руководитель центра загородной недвижимости «Этажей» Антон Сауков.

По его словам, интерес к загородному жилью подогревают три ключевых фактора: доступная ипотека, в том числе на строительство дома своими силами, более низкая стоимость «квадрата» по сравнению с городскими квартирами и высокий спрос инвесторов на участки для перепродажи или строительства домов на продажу.

«Высокий спрос инвесторов на участки наряду с дефицитом предложения существенно разогрели цены в этом сегменте. Есть случаи, когда за 2-3 года стоимость одних и тех же участков вблизи крупных городов выросла в 3-4 раза», — отметил Сауков.

Он добавил, что в ближайшее время ожидается рост цен на дачные участки, которые пока недооценены рынком, из-за высокого спроса на землю под индивидуальное жилищное строительство.

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