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В РФ зафиксировали ажиотажный спрос на загородные дома и участки

«Этажи»: интерес к коттеджам и участкам у россиян за год вырос на 68%

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Александр Кожохин/РИА «Новости»

В России спрос на загородную недвижимость по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 68%. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные федеральной компании «Этажи».

«Тренд на смещение спроса в сегмент загородной недвижимости только набирает обороты, и высокий сезон еще впереди. В этом году спрос на участки, дачи и дома может превысить спрос на квартиры в городе», — заявил руководитель центра загородной недвижимости «Этажей» Антон Сауков.

По его словам, интерес к загородному жилью подогревают три ключевых фактора: доступная ипотека, в том числе на строительство дома своими силами, более низкая стоимость «квадрата» по сравнению с городскими квартирами и высокий спрос инвесторов на участки для перепродажи или строительства домов на продажу.

«Высокий спрос инвесторов на участки наряду с дефицитом предложения существенно разогрели цены в этом сегменте. Есть случаи, когда за 2-3 года стоимость одних и тех же участков вблизи крупных городов выросла в 3-4 раза», — отметил Сауков.

Он добавил, что в ближайшее время ожидается рост цен на дачные участки, которые пока недооценены рынком, из-за высокого спроса на землю под индивидуальное жилищное строительство.

До этого россиянам рассказали, как правильно торговаться при покупке жилья.

Ранее россияне потеряли интерес к одному типу жилья.

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