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Назван самый популярный город для покупки жилья среди сверхбогатых людей

CNBC: столица Новой Зеландии станет крупнейшим рынком элитного жилья в 2024 году

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Shutterstock/FOTODOM

Титул крупнейшего рынка элитного жилья в 2024 году достанется столице Новой Зеландии Окленду, пишет CNBC со ссылкой на прогноз компаний Knight Frank Wealth и Douglas Elliman. Ожидается, что недвижимость в этом городе к концу года подорожает на порядка 10%.

На второе место по популярности среди сверхбогатых людей специалисты поместили индийский Мумбаи. По их оценкам, жилье там подорожает на 5,5% за год.

Третье место делят Дубай (ОАЭ), Мадрид (Испания) и Сидней (Австралия). Рост цен на жилье в этих городах не превысит 5%.

Прогноз составлен по результатам анализа предпочтений людей с состоянием от $30 млн.

Ранее сообщалось, что попасть в список богатейших людей мира стало еще сложнее. Так, минимальный капитал для попадания в число богатейших людей США за год вырос на 15%, до $5,8 млн.

До этого была названа богатейшая династия США.

Ранее социологи составили портрет российского миллиардера.

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