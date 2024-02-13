В России начнет работу сервис с использованием биометрии

Сервис «Старт бизнеса онлайн», который позволит предпринимателям пройти регистрацию по биометрическим данным, начнет работу в России с 1 марта. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

«Правительство запускает комплексный сервис «Старт бизнеса онлайн», — уточнили в сообщении.

В рамках проекта коммерсанты смогут получить электронную подпись без личного обращения в центр ФНС России и открыть счет в банке. Сервис планируется реализовать в режиме эксперимента, который продлится в течение 12 месяцев — до 1 марта 2025 года.

Его главная задача — упростить процедуры регистрации организаций и индивидуальных предприятий. На всех этапах бизнесмены смогут подтвердить личность при помощи единой биометрической системы полностью дистанционно.

Вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко обратил внимание, что это «абсолютно новый уровень комфорта» при получении госуслуг, позволяющий решить все вопросы буквально в несколько «кликов».

В конце января Минцифры опровергло информацию о том, что портал «Госуслуги» собирает и хранит биометрию.

Ранее в Москве предложили создать сегмент единой биометрической системы.