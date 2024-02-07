Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Крыму конфисковали Bentley американца

В Крыму таможня передала государству Bentley, принадлежавший американцу

close
100%
Газета.Ru

В Крыму конфисковали автомобиль Bentley Turbo R, принадлежавший гражданину США. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС).

Причиной конфискации названо нарушение правил ввоза на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Речь идет об автомобиле 1990 года выпуска. Гражданин США в 2015 году ввез машину из штата Массачусетс через пункт пропуска Джанкой (город на севере Крыма). В соответствии с правилами временного ввоза, транспортное средство необходимо было вывезти с территории России в течение года, либо пройти другую таможенную процедуру.

Таможенники установили, что владелец покинул Россию, оставив Bentley в пользование доверенному лицу в Крыму. Сумма задолженности по таможенным платежам и пеням достигла 4,6 млн рублей.

В декабре прошлого года председатель госсовета Крыма Владимир Константинов сообщал, что бюджет республики в 2023 году получил 1,86 млрд рублей от продажи 25 национализированных объектов имущества бизнесменов, связанных с киевской властью.

Ранее в Крыму назвали сумму проданного за год имущества сторонников Украины.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами