В Крыму конфисковали Bentley американца

В Крыму конфисковали автомобиль Bentley Turbo R, принадлежавший гражданину США. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС).

Причиной конфискации названо нарушение правил ввоза на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Речь идет об автомобиле 1990 года выпуска. Гражданин США в 2015 году ввез машину из штата Массачусетс через пункт пропуска Джанкой (город на севере Крыма). В соответствии с правилами временного ввоза, транспортное средство необходимо было вывезти с территории России в течение года, либо пройти другую таможенную процедуру.

Таможенники установили, что владелец покинул Россию, оставив Bentley в пользование доверенному лицу в Крыму. Сумма задолженности по таможенным платежам и пеням достигла 4,6 млн рублей.

В декабре прошлого года председатель госсовета Крыма Владимир Константинов сообщал, что бюджет республики в 2023 году получил 1,86 млрд рублей от продажи 25 национализированных объектов имущества бизнесменов, связанных с киевской властью.

Ранее в Крыму назвали сумму проданного за год имущества сторонников Украины.