В Европе раскритиковали решение Байдена по СПГ

Главы нефтяных компаний раскритиковали решение президента США Джо Байдена приостановить одобрение новых терминалов по экспорту сжиженного природного газа (СПГ). Глава Shell Ваэль Саван предупредил, что это «подорвет доверие» к отрасли СПГ, которая стала опорой мировой энергосистемы, передает Financial Times.

Европейский энергетический гигант, крупнейший экспортер СПГ после государственной Qatar Energy, сделал большую ставку на спрос на газ, который, по его мнению, продолжит расти, даже если потребление других видов ископаемого топлива начнет снижаться, пишет газета.

По словам Савана, последнее заявление администрации не обязательно повлияет на поставки СПГ в краткосрочной или среднесрочной перспективе, но оно подрывает доверие в долгосрочной перспективе.

Shell также вступила в спор с американской Venture Global LNG, обвинив компанию в отказе выполнять многомиллиардный контракт на поставку. В сентябре вместе с BP она начала арбитражное разбирательство против компании. Venture Global отвергла обвинения, пишет издание.

Финансовый директор ExxonMobil Кэти Микеллс также раскритиковала это решение, заявив, что оно может нанести ущерб усилиям по отказу стран от угля. По ее словам, это означает, что меньше американского природного газа доступно для замены угля по всему миру, что однозначно плохо.

Решение приостановить одобрение экспортных заводов СПГ широко расценивается как попытка администрации Байдена заручиться поддержкой экологически ориентированных избирателей в предвыборный год. Однако нефтяные компании настаивают, что СПГ имеет важную роль в энергопереходе, заменяя более «грязный» уголь.

Накануне эксперт раскрыл выгоду от решения Байдена по экспорту СПГ.

Ранее поступления СПГ в Европу упали до трехмесячного минимума.