Нефтегиганты США нарастят добычу, невзирая на давление на ОПЕК+

Крупнейшие нефтяные компании США Exxon и Chevron планируют активно наращивать добычу в Пермском бассейне в 2024 году, что может привести к превышению прогнозов по росту производства в США, как это было в 2023 году. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным источников, Chevron намерена увеличить добычу на 10% по сравнению с 2023 годом и довести ее до 1 млн баррелей в сутки в Пермском бассейне к 2025 году. Это более чем вдвое превышает темпы роста у других независимых нефтедобывающих компаний в регионе.

Exxon также планирует рост добычи на 7%. После завершения покупки Pioneer Natural Resources за $60 млрд, ожидается, что общий объем производства Exxon более чем удвоится. В настоящее время компания добывает 650 тыс. баррелей нефти в сутки в Пермском бассейне, не считая Pioneer.

Аналитики отмечают, что темпы роста добычи Exxon и Chevron в регионе внимательно отслеживаются, поскольку это уже крупнейшие производители. Любое увеличение идет с высокой базы и оказывает влияние на мировые поставки.

В 2023 году рост добычи в США превзошел прогнозы экспертов, что оказало давление на цены и усилило противоречия внутри ОПЕК+. Планы Exxon и Chevron могут означать, что подобная ситуация может повториться в этом году.

До этого в США обнаружили импорт российской нефти через «лазейку» на Багамах.

Ранее цены на нефть за неделю ощутимо упали.