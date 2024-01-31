Стало известно о рисках для рынка ипотеки РФ из-за новых ограничений

С марта 2024 года в России будут введены дополнительные надбавки к коэффициентам риска по ипотеке с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 50%, а также более 80%. Для застройщиков подобное регулирование может стать серьезным ударом, пишет kp.ru со ссылкой на экспертов.

По мнению специалистов, изменения приведут к падению продаж еще в 4 раза против текущего уровня.

Экономист Василий Колташов считает, что российский «разгул макропруденциального регулирования», то есть комплекса мер по минимизации возможных рисков в финансовом секторе, «не имеет аналогов в мире». По словам эксперта, такое регулирование должно вводиться «на этапе перегрева экономики», а не сейчас, когда страна все еще «восстанавливается от ковида и санкционных ударов».

При этом эксперт Института нового общества Андрей Коряковцев обратил внимание, что в реальной жизни ипотека даже с высокими ПДН демонстрирует высокие показатели качества.

«Можно сколько угодно говорить о высоких рисках, но банки-то видят, что дефолтов нет — поэтому хотят кредитовать и таких заемщиков», — добавил он.

В свою очередь, депутат Госдумы Артем Кирьянов подчеркнул, что в попытке минимизировать недоказанные риски, очень важно не закрыть доступ к покупке квартиры тем, кто наиболее в этом нуждается.

«Минимальный уровень предельно допустимой долговой нагрузки в ипотеке имеют самые богатые заемщики, а заемщики победнее, особенно в регионах, имеют более высокий ПДН. Особенно это верно для ипотеки с господдержкой. Если всю поддержку получат богатые – это очень плохая бюджетная политика», — заключил парламентарий.

До этого эксперты заявили, что введение комиссий для застройщиков при льготной ипотеке нужно рассматривать как поиск возможности не перекладывать риски на граждан.

Ранее стало известно, что российские банки стали реже одобрять льготную ипотеку на «первичку».