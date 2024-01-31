Банки начнут возмещать похищенные мошенниками средства

С 25 июля в России заработает новый механизм возмещения средств, похищенных у клиентов банков мошенниками. Об этом в интервью газете «Известия» рассказал заместитель председателя Банка России Герман Зубарев.

По его словам, банки будут обязаны компенсировать клиентам деньги, которые были украдены из-за плохой работы их собственных антифрод-систем (процесс проверки транзакции на подозрительность прим. «Газеты.Ru»).

«У банков есть доступ к базе ЦБ с данными о счетах мошенников. До принятия закона они тоже боролись с мошенническими операциями с помощью антифрод-систем. Но теперь банки должны будут финансово отвечать за качество этой работы перед клиентами», — пояснил Зубарев.

Кроме того, появится двухдневный период охлаждения — банки не будут сразу переводить подозрительные суммы и предупредят клиента о возможном мошенничестве. Это позволит людям одуматься и отказаться от сомнительного перевода, добавил зампред ЦБ.

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