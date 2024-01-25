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Стало известно об условиях транзита газа через Украину

РБК-Украина: транзит газа РФ будет возможен только в случае аренды мощностей ГТС

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Глеб Гаранич/Reuters

Транзит российского газа через территорию Украины после 2024 года возможен только в случае аренды мощностей украинской газотранспортной системы (ГТС). Об этом сообщает агентство РБК-Украина со ссылкой на источники в правительстве страны.

По данным СМИ, Киев не намерен продлевать действующий контракт с Газпромом на транзит газа в Европу, который истекает в конце 2024 года. Контракт был заключен в 2019 году между «Нафтогаз Украины» и российским «Газпромом». Газ доставляется в Австрию, Словакию, Италию Венгрию. На прошедших выходных транзит составил 40,5 млн кубометров газа в сутки.

Однако транзит может быть продлен, если европейский покупатель, например, словацкая компания, самостоятельно арендует мощности украинской ГТС, отмечает издание.

В то же время оператор ГТС Украины пока не получал официальных запросов на транспортировку российского газа в 2025 году.

В начале ноября прошлого года стало известно о том, что Казахстан готов к дальнейшему увеличению объемов транспортировки российского газа.

Ранее Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти.

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