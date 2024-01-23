Российскую алюминиевую продукцию могут включить в новый пакет санкций Евросоюза

Российская алюминиевая продукция может попасть в список 13-го пакета антироссийских санкций Евросоюза, пишет газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

По данным источников издания, новые ограничения, которые планируется принять к 24 февраля, обсуждались 17 января на встрече послов стран ЕС.

Отмечается, что участники встречи подняли вопрос о расширении санкционных списков, дополнительных торговых ограничениях, а также мерах по борьбе с обходом рестрикций.

Напомним, в декабре 2023 года под запрет в ЕС уже попали проволока, фольга, трубы и трубки из российского алюминия. А с 2022 года компания «Русал», которая фактически является перерабатывающей, лишилась из-за санкций и действий недружественных стран более трети необходимого глинозема — сырья для производства алюминия.

Как указано в отчете «Русала», несмотря на то, что доля Европы в выручке компании снизилась в первом полугодии, в данный момент она составляет около 31%, в номинальном выражении — это почти $1,9 млрд.

Ранее на крупнейшее азиатское направление приходилось 33% или почти $2 млрд.

В Алюминиевой ассоциации отмечают, что переориентация рынков сбыта происходит болезненно — страны Азии и Востока встречают любой российский продукт пошлинами, а также требуют дисконта и сложной, часто более дорогой по сравнению с Европой логистики.

В отраслевом объединении констатируют, что альтернативные поставки из стран Азии опять же связаны с более высокими издержками, поскольку цены на глинозем там в среднем на 25% выше, чем на доступных ранее рынках. Одновременно с этим биржевые цены на алюминий на Лондонской бирже металлов упали более чем на 40% по сравнению с концом февраля 2022 года за тонну.

В Алюминиевой ассоциации также указывали на риски для работы предприятий отрасли. В обзоре ассоциации говорилось, что ряд предприятий «Русала» работает на грани нулевой и даже отрицательной рентабельности.

Также сообщалось, что конкуренты компании «Русал», включая Norsk Hydro и Alcoa оказывают давление на Лондонскую биржу металлов (LME), чтобы исключить торговлю российским алюминием.