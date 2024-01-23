В России произвели 33,5 млн тонн молока за 2023 год

Производство молока в России по итогам 2023 года составило 33,5 млн тонн. Об этом заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев, пишет ТАСС.

«Если говорить о результатах 2023 года, мы произвели молока в объеме 33,5 млн тонн, это очень хороший результат. Эта цифра практически на 0,5 млн тонн больше, чем годом ранее», — сказал он.

Патрушев также добавил, что Россия за последние пять лет сохраняет рост производства сырого молока. В одно время ежегодный прирост составлял даже 700-800 тыс. тонн.

Отмечается, что рост производства сливок составил 21%, сыров — 16%, мороженого — 12%.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин поставил задачу увеличить самообеспеченность государства по молоку, фруктам и пищевой соли. По его словам, нужно усилить работу по некоторым направлениям. Как он заявил, «это уровень самообеспеченности молочными продуктами, урожай фруктов и ягод, который увеличивается, но недостаточно интенсивно».

Ранее Россия отменила ограничения на ввоз животноводческой продукции из Казахстана.