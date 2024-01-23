Стало известно, какие кредиты в России начали выдавать охотнее

В конце 2023 года банки стали чаще предоставлять россиянам потребительские кредиты под залог личных автомобилей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственный анализ данных из Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По данным издания, в декабре доля таких займов выросла с обычных 4% до почти 7%.В абсолютном выражении банки выдали 10,9 тыс. автокредитов на 14,2 млрд рублей. Это на 29% больше, чем в ноябре. При этом доля классических ипотечных кредитов под залог недвижимости сократилась.

По словам экспертов, причина в том, что ЦБ ввел ряд ограничений на выдачу обычных потребительских кредитов. В частности, для клиентов с высокой долговой нагрузкой банки должны формировать больше капитала. Также действуют лимиты на долю длинных кредитов и займов сильно закредитованным гражданам, уточняет издание.

«Выдавать необеспеченные кредиты из-за давления на капитал многим банкам сейчас невыгодно, и интерес к таким продуктам проявляют только игроки, достаточность капитала которых может покрыть их высокий аппетит к риску. Кроме того, в реалиях «сложного рынка» банки более заинтересованы в залоговых кредитах, так как, рекламируя их, могут привлекать внимание заемщиков более низкими ставками», — отметила аналитик Banki.ru Инна Солдатенкова.

В ряде крупных банков подтвердили тенденцию роста спроса на автокредиты. Например, в «Почта Банке» заявки выросли в 2,5 раза с октября по декабрь. А в Росбанке доля таких кредитов достигла 4% от всех потребительских займов.

Эксперты Банка России пока не видят в этом угроз для рынка. По их данным, задолженность по автокредитам выросла в ноябре на 21 млрд рублей, но их доля пока невелика. Тем не менее регулятор продолжит следить за ситуацией.

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