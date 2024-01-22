Глава «Молдовагаза» заявил о необходимости диалога с «Газпромом» для урегулирования долга

Правительство Молдавии и «Газпром» должны начать диалог для урегулирования газового долга, считает председатель правления российско-молдавской газотранспортной компании «Молдовагаз» Вадим Чебан. Его слова приводит ТАСС.

«Чтобы двигаться дальше, искать варианты урегулирования проблемы долгов, нужен диалог. Но его, к сожалению, пока нет. Надеюсь, со временем стороны все же начнут поиски путей разрешения спора, но сейчас это пока затруднительно, даже нереально», — отметил глава «Молдовагаза».

Долг Молдавии перед «Газпромом» оценивается в $709 млн. В начале сентября 2023 года Кишинев согласился погасить лишь 1% от суммы задолженности.

«Газпром» продолжит поставлять газ в Молдавию в объеме 5,7 млн куб. м. ежедневно до истечения соглашения в октябре 2024 года.

Между тем запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились ниже 75% на фоне похолодания. Февральский фьючерс на хабе TTF в понедельник торгуется в диапазоне $305-316 за 1 тыс. куб. м.

Ранее сообщалось, что Молдавия впервые закупит партию СПГ из США.