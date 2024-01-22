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Эксперт рассказал, как вырастут цены на новостройки в России к лету

Риелтор Зайцев: цены на новостройки в РФ могут вырасти на 4-5% к середине лета

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Алексей Куденко/РИА Новости

Цены на первичном рынке жилья в России продолжат повышаться в 2024 году. Таким мнением в беседе с NEWS.ru поделился директор по продажам риелторской компании «Этажи» Сергей Зайцев.

Но эксперт считает, что резкого роста цен не будет.

«К середине лета средняя стоимость квадратного метра в новостройках может увеличиться еще на 4-5%», — прогнозирует Зайцев.

По словам эксперта, цены будут расти из-за снижения конкуренции между первичным и вторичным рынком и рисков ограничения льготных ипотечных программ.

До этого стало известно, что с начала августа россияне проявляют увеличенный интерес к покупке квартир в новостройках Спрос в октябре-декабре 2023 года увеличился на 19% по сравнению с предыдущим кварталом. Студии пользовались наибольшим спросом, рост составил 27%. Первичный рынок также показал положительные динамики во многих городах, включая Красноярск, Рязань, и Москву, где интерес вырос на 37%.

На прошлой неделе юрист раскрыла особенности оформления налогового вычета при сделках с жильем.

Ранее эксперт ЖКХ назвал приватизацию квартир главной ошибкой 90-х.

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