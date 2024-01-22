Москва оценивает риски от нового закона США по сельхозпоставкам

Принятый нижней палатой Конгресса США законопроект о снижении зависимости от российской сельхозпродукции вызвал беспокойство в России. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование ФГБУ «Агроэкспорт».

По данным СМИ, руководитель «Агроэкспорта» Дмитрий Краснов в письме от 18 января попросил ассоциации аграрного сектора прислать свою оценку законопроекта No Russian Agricultural Act к 26 января. Согласно описанию на сайте Конгресса США, документ обязывает американский Минфин через представителей в международных финансовых институтах поддерживать проекты по снижению зависимости от российского агросектора, в частности, от поставок зерна.

По состоянию на 16 января законопроект был передан в комитет Сената по международным отношениям, уточняет издание.

По мнению советника юридической компании Verba Legal Марата Самарского, запрос «Агроэкспорта» — это часть оценки регулирующего воздействия для выработки общей позиции РФ. У России есть время проанализировать инициативу и подготовить реакцию, поскольку закон должны одобрить обе палаты Конгресса и подписать президент США.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько считает, что принятие закона может стать первым сигналом грядущих изменений. Пока документ на ранней стадии рассмотрения, однако уже воспринимается как рекомендация не работать с российской продукцией.

По данным ИКАР, в нынешнем сезоне доля РФ в мировой торговле пшеницей может вырасти до 25% против 22% годом ранее. Эксперты ожидают роста дисконтов на российское зерно и масла из-за давления США на покупателей, пишет «Ъ».

В свою очередь, глава Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак указывает, что США давно оказывают давление на российских производителей белой рыбы. Тем не менее экспортеры смогли найти альтернативные рынки, считает президент Ассоциации судовладельцев Осинцев.

На прошлой неделе США ввели санкции против перевозивших российскую нефть танкеров.

Ранее Турция сократила поставки ряда товаров в Россию из-за давления США.