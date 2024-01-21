Нефтяной танкер перекрыл Босфор

Пролив Босфор заблокирован танкером с нефтью. Об этом сообщает РИА Новости.

Судно Peria следует под флагом Либерии. До его отбуксировки движение в проливе остановлено в обе стороны. Длина танкера — 250 метров. Его пытаются сдвинуть с места два буксира и катер береговой охраны. Танкер следовал из Стамбула в порт Алиага в Измире.

До этого Минтранс РФ сообщил, что проблем с проходом российских нефтяных танкеров через Босфор и Дарданеллы нет.

9 декабря Генеральное управление мореходства Турции заявило, что на входе в Босфор образовалась пробка из судов из-за того, что европейские страховые компании отказываются предоставлять письма о страховке для прохождения танкеров с нефтью через пролив.

Проход через пролив Босфор был запрещен с 1 декабря всем танкерам с нефтью, которые не могут предоставить письмо с подтверждением страховки.

Ранее в Босфорском проливе сломался следовавший в Россию сухогруз.