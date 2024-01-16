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Росавиация рекомендовала не использовать 27 самолетов для полета в Египет

«Известия»: Росавиация попросила авиакомпании не летать в Египет на 27 бортах

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Максим Блинов/РИА Новости

Росавиация направила в авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» телеграммы, в которых не рекомендовала использовать 27 самолетов, принадлежащих Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), в перелетах в Египет. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на тексты телеграмм.

«Не рекомендуем с 12:00 мск 12 января выполнение полетов в пункты Арабской Республики Египет до особого решения <...>», — сказано в сообщениях.

По данным издания, телеграммы были направлены на прошлой неделе. Так, «Аэрофлоту» рекомендовали не совершать перелеты на 24 самолетах: Airbus A320 (10 бортов), Boeing 777-300ER (9 бортов), Airbus A321 (4 борта) и Airbus A350 (1 борт), а авиакомпании «Россия» 00 на Boeing 737-800 (3 борта).

Как отмечает газета, ссылаясь на источник, телеграммы с рекомендациями были изданы после получения информации о риске ареста самолетов в аэропортах Египта.

До этого Министерство иностранных дел России рекомендовало гражданам страны воздержаться от поездок в Йемен.

В начале января глава Росавиации Дмитрий Ядров во время рабочей поездки в Шереметьево заявил, что более 60 российских аэропортов планируют установить средства радиоэлектронной борьбы для подавления беспилотных летательных аппаратов.

Ранее российским самолетам запретили пролетать через Йемен.

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