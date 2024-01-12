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Стало известно, как конфликт в Йемене может повлиять на нефтегазовый бюджет России

Экономист Салихов: Нефтяной бюджет РФ может выиграть от конфликта в Йемене

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Shutterstock

Конфликт в Йемене служит драйвером нефтегазовых котировок, что выгодно для России. Об этом РИА Новости заявил директор Центра экономической экспертизы ИГМУ НИУ ВШЭ Марсель Салихов.

«Рост цен на нефть и возможные проблемы с поставками у других производителей нефти Ближнего Востока является положительным фактором для нефтегазовых доходов федерального бюджета РФ и доходов российских нефтяных компаний», — рассуждает эксперт.

Стоимость нефти подогреет вовлечение в конфликт других стран Ближнего Востока, отметил Салихов. Однако, по его словам, сейчас подобный сценарий участники рынка видят маловероятным.

Иран вмешиваться в военную операцию Соединенных Штатов и Великобритании в Йемене не будет, уверен старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.

В ночь на 12 января США и Великобритания нанесли удары по позициям йеменских хуситов. В результате были поражены более 60 целей на 16 объектах. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует отправить несколько военных кораблей в Красное море.

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