ABH Holdings подал иск против Украины на $1 млрд

Холдинг миллиардера Михаила Фридмана ABH Holdings S.A., который владел украинским Sense Bank (ранее Альфа-Банк, — «Газета.Ru») до его национализации, подал иск против Украины в Международный центр по разрешению инвестиционных споров. Об этом говорится в сообщении на сайте ABHH.

Отмечается, что холдинг требует полной компенсации в размере $1 млрд за «незаконную экспроприацию» Сенс банка.

«В запросе подробно описывается растущая серия произвольных, непропорциональных, необоснованных и дискриминационных шагов Украины», — говорится в тексте.

Подчеркивается, что холдинг ABHH тщательно зафиксировал все случаи проведения Киевом кампании «черного пиара». Сенс банк на середину 2023 года занимал 11-е место среди 65 действовавших на Украине банков, уточняет «Интерфакс». В июле прошлого года он был национализирован властями Украины.

20 декабря сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск российского предпринимателя Михаила Фридмана.

Ранее Фридман заявил, что власти Великобритании просто «выдавили» его из страны.