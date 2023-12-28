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Венгрия получила €700 млн по программе снижения энергозависимости от РФ

Венгрия получила от ЕС €700 млн по программе снижения энергозависимости от РФ

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Global Look Press

Европейский союза предоставил Венгрии поддержку на сумму 300 млрд форинтов (порядка €706 млн) по программе REPowerEU, предполагающей «зеленый переход» и снижение энергетической зависимости от Российской Федерации. Об этом в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил глава венгерского минфина Михай Варга.

«Измененный план восстановления Венгрии был одобрен министрами финансов стран ЕС 8 декабря, что открыло путь к выделению средств», — написал он.

Как уточнил министр, сумма, полученная Будапештом в четверг, 28 декабря, была выделена из фондов RePowerEU. Он также указал, что средства будут использованы для осуществления «зеленого перехода» его страны к безуглеродной энергетике.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна предлагает другим государствам Евросоюза отказаться от финансовой поддержки Киева на пять лет.

До этого сообщалось, что в Брюсселе обсуждают возможное лишение Венгрии права голоса, чтобы согласовать новый пакет помощи Украине.

Ранее Венгрия отказалась от российского ядерного топлива на АЭС «Пакш».

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