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В России поручили блокировать продажи просроченных и украденных лекарств

РБК: в России поручили запретить продавать просроченные и украденные лекарства

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Минздраву, Минпромторгу и Минэкономразвития поручили разработать проект постановления правительства, запрещающий реализацию нелегальных и просроченных лекарств на основании информации в системе маркировки. Соответствующее поручение дал вице-премьер России Дмитрий Григоренко, сообщает РБК.

В аппарате Григоренко подтвердили изданию, что он поручил этим ведомствам разработать такой нормативный акт «в качестве дополнительной защиты потребителей». Этот вопрос прорабатывается в федеральных органах исполнительной власти, указали в аппарате.

Как говорится в поручении, проект постановления должен разработать до 12 февраля 2024 года.

Заместитель гендиректора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ; оператор системы маркировки «Честный знак») Реваз Юсупов пояснил РБК, что речь идет об исключении технической возможности продажи, например, украденных из больниц препаратов.

До этого Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России зафиксировала снижение цен на 252 лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших в 2023 году.

Ранее россиянам рассказали, какие лекарства не стоит закупать впрок.

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